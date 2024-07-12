Ardahan'da Çekiciye Arkadan Çarpan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ardahan'da çekiciye arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.
S.K'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Güney Çevre Yolu'ndan kent merkezine bağlanan yolda M.A. idaresindeki çekiciye arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki T.K. hayatını kaybetti, sürücü S.K. ağır yaralandı.
Sürücü S.K, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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