Ardahan'da Çığdan Kurtuluş - Son Dakika
Ardahan'da Çığdan Kurtuluş

26.02.2026 13:39
İşçiler, çığın altından kurtularak canlarını ve makineleri kurtardı, ikinci çığ tehlikesine dikkat çekti.

'CANIMIZI KURTARDIK'

Ardahan'da Sahara Geçidi'nde karla mücadele ederken düşen çığın altından kendi imkanları ile kurtulan işçiler, yaşadıklarını anlattı. Kar yığını altında kalan iş makinelerini çıkarmaya çalışan işçilerden biri, "Bugün ayın 26'sı. Çığın altında kaldık. Makineleri çıkarttık, canımızı kurtardık" dedi. Kurtarma çalışmalarına katılan başka bir işçi de ikinci bir çığ tehlikesine dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Ardahan, Olaylar, Güncel, Çevre, Son Dakika

