Ardahan'da dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte akşama doğru başlayan sağanak, bazı noktalarda yerini doluya bıraktı.
Dolu nedeniyle Gürçayır Mahallesi çevresi beyaza büründü.
Yoğun yağışın etkili olduğu bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da dolu ve sağanak hayatı felç etti - Son Dakika
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