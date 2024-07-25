Ardahan'da hayvanlar için kışlık otlar biçilmeye başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ardahan'da hayvanlar için kışlık otlar biçilmeye başlandı

Ardahan\'da hayvanlar için kışlık otlar biçilmeye başlandı

Ardahan'daki köylerde, hayvanlar için kışlık otların biçimine başlandı. Kentte tarım ve hayvancılık faaliyetleri en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Son günlerde etkili olan yağışlar ot verimini artırdı. Tarım makineleri otları biçerken, diğer tarafta da balyalama işlemi yapılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, ot hasadında verimin yüksek olduğunu belirtti.

25.07.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de hayvancılık açısından önemli merkezlerden Ardahan'daki köylerde, hayvanlar için kışlık otların biçimine başlandı.

Çayır ve mera alanlarının geniş olduğu kentte, tarım ve hayvancılık faaliyetleri en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Yaklaşık 350 bin büyükbaş, 180 bin küçükbaş hayvanı ile hayvancılığın önemli merkezlerinden Ardahan'da, son günlerde etkili olan yağışlar da bir önceki yıla oranla ot verimini artırdı.

Kentin Karaçay bölgesindeki çayırlarda olgunlaşan otların biçimi makinelerle yapılmaya başlandı.

Tarım makineleri otları biçerken, diğer tarafta da balyalama işlemi yapılıyor. Balyalama sırasında vatandaşlar da dağılan otları tırmık ve dirgen ile toplayarak çalışmaya destek veriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, hasada başlayan çiftçileri ziyaret ederek, bereketli bir sezon diledi.

Cineviz, AA muhabirine, bölge geneli incelemede bulunduğunu, ot hasadında bir önceki yıla oranla verimin yüksek olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Ardahan'ın bitkisel üretiminin hayvancılığa dayalı olduğunu belirten Cineviz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 700 bin dekar civarında ekili dikili tarım arazimizin dışında bir bu kadar da ot biçimi söz konusu. Kaba yem ihtiyacını karşılamak için bu şekilde ot biçimi yapılıyor. Şu an hasat sezonunun içerisindeyiz. İklim şartlarının olumlu seyrediyor olması hasadın da bereketli sonuçlanmasına neden olduğunu yerinde gözlemledik. Bu anlamda üreticilerimizin de memnun olduğunu görüyoruz."

Ardahan merkeze bağlı Samanbeyli köyündeki üreticilerden Murat Öztürk de çayırlarda verimin yüksek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Ardahan, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da hayvanlar için kışlık otlar biçilmeye başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
11:06 Yine yaptı yapacağını Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti
10:51 Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF’de genel sekreterlik görevine getirdi Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi
10:25 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 12:24:57. #1.13#
SON DAKİKA: Ardahan'da hayvanlar için kışlık otlar biçilmeye başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement