Ardahan\'da hayvanlar için kışlık otlar biçilmeye başlandı

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Türkiye'de hayvancılık açısından önemli merkezlerden Ardahan'daki köylerde, hayvanlar için kışlık otların biçimine başlandı.

Çayır ve mera alanlarının geniş olduğu kentte, tarım ve hayvancılık faaliyetleri en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Yaklaşık 350 bin büyükbaş, 180 bin küçükbaş hayvanı ile hayvancılığın önemli merkezlerinden Ardahan'da, son günlerde etkili olan yağışlar da bir önceki yıla oranla ot verimini artırdı.

Kentin Karaçay bölgesindeki çayırlarda olgunlaşan otların biçimi makinelerle yapılmaya başlandı.

Tarım makineleri otları biçerken, diğer tarafta da balyalama işlemi yapılıyor. Balyalama sırasında vatandaşlar da dağılan otları tırmık ve dirgen ile toplayarak çalışmaya destek veriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, hasada başlayan çiftçileri ziyaret ederek, bereketli bir sezon diledi.

Cineviz, AA muhabirine, bölge geneli incelemede bulunduğunu, ot hasadında bir önceki yıla oranla verimin yüksek olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Ardahan'ın bitkisel üretiminin hayvancılığa dayalı olduğunu belirten Cineviz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 700 bin dekar civarında ekili dikili tarım arazimizin dışında bir bu kadar da ot biçimi söz konusu. Kaba yem ihtiyacını karşılamak için bu şekilde ot biçimi yapılıyor. Şu an hasat sezonunun içerisindeyiz. İklim şartlarının olumlu seyrediyor olması hasadın da bereketli sonuçlanmasına neden olduğunu yerinde gözlemledik. Bu anlamda üreticilerimizin de memnun olduğunu görüyoruz."

Ardahan merkeze bağlı Samanbeyli köyündeki üreticilerden Murat Öztürk de çayırlarda verimin yüksek olduğunu söyledi.