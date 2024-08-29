Ardahan'da hükümlü firari İstanbul'da yakalandı

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Ardahan'da hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Araştırma ve fiziki takip sonucu H.Y'nin İstanbul'un Şişli ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan H.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.