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Ardahan'da Jandarma Timi Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı - Son Dakika
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Ardahan'da Jandarma Timi Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

Ardahan'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, karla kaplı Çamlıçatak ve Yalnızçam Ormanlığında yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına ilişkin çalışma yaparak, yiyecek bulamayan hayvanlar için kaba yem, arpa, kuş yemi, ekmek ve etler bıraktı. Ayrıca kent merkezindeki sahipsiz hayvanlar için de mama bırakıldı.

Ardahan\'da Jandarma Timi Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı
30.12.2023 - 12:21,
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Ardahan'da jandarma timi, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, karla kaplı Çamlıçatak ve Yalnızçam Ormanlığında yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına ilişkin çalışma yaptı.

Araçlarla getirilen kaba yem, arpa, kuş yemi, ekmek ve etler, yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına döküldü.

Jandarma timi daha sonra kent merkezindeki sahipsiz hayvanlar için de Kaptanpaşa ve Halil Efendi mahallelerinde belirlenen yerlere mama bıraktı.

Kaynak: AA
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