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Ardahan'da Kar Nedeniyle Yolda Kalanlara Kızılay Yardımı - Son Dakika
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Ardahan'da Kar Nedeniyle Yolda Kalanlara Kızılay Yardımı

Ardahan'da gece etkili olan kar nedeniyle yolda kalan araçlara Kızılay ekipleri yiyecek ve içecek ulaştırdı. Kızılay Ardahan Şube Başkanı Özcan Şentürk, bölgede ulaşımın aksadığını belirterek, araçlarda bekleyenlere su, meyve suyu ve kek içeren kumanyalar dağıtıldığını söyledi.

Ardahan\'da Kar Nedeniyle Yolda Kalanlara Kızılay Yardımı
18.12.2023 - 11:05,
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Ardahan'da gece etkili olan kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara Kızılay ekipleri yiyecek ve içecek ulaştırdı.

Ardahan- Çıldır, Çıldır-Aktaş kara yollarında kar ve buzlanma dolayısıyla birçok araç yolda kaldı.

Gece boyunca ulaşımın aksadığı yolda araçlarda bulunanların mağdur olmaması için Kızılay ekipleri harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, uzun süre bekleyen araçlardakilere gıda ve içecek ikram etti.

Kızılay Ardahan Şube Başkanı Özcan Şentürk, AA muhabirine, olumsuz hava koşulları yüzünden kent genelinde gece boyunca ulaşımın yer yer aksadığını söyledi.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı güzergahında çok sayıda aracın yolda kaldığını belirten Şentürk, "Burada yaklaşık 30 tır ve diğer araçlar vardı. Sürücülerimizin mağdur olmaması için kendilerine içecek ve gıda desteğinde bulunduk. Ekipler alanda içinde su, meyve suyu ve kek olan kumanyalar dağıttı." dedi.

Kaynak: AA
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