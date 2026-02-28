Ardahan'da Kar Yağışı 89 Köy Yolunu Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardahan'da Kar Yağışı 89 Köy Yolunu Kapatıldı

Ardahan\'da Kar Yağışı 89 Köy Yolunu Kapatıldı
28.02.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yoğun kar nedeniyle Ardahan'da 89 köy yolu ulaşıma kapanırken, Ilgar Geçidi'nde küçük araçlar geçiyor.

ARDAHAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 89 köy yolu kapandı. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Sahara Geçidi'nde ulaşım yapılamazken Ilgar Geçidi'nde ise küçük araçlara izin veriliyor.

Ardahan'da dünden beri etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 64 santimetreye ulaşırken, kırsalda ise 1 metreyi geçti. Kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 89 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı geçidi ekiplerin çalışması sonucu küçük araçların geçişine açılırken, Ardahan'ı Şavşat'a bağlayan 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi ise geçen günlerde düşen çığdan sonra yaşanan yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ardahan, Ulaşım, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da Kar Yağışı 89 Köy Yolunu Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK’dan hem Dursun Özbek’e hem de Galatasaray’a şok ceza PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza
Cebinden 200 lira çıkartan vatandaş, pazardaki fiyatlara isyan etti Cebinden 200 lira çıkartan vatandaş, pazardaki fiyatlara isyan etti
“Aziz İhsan Aktaş davası“nda 7 sanığa tahliye "Aziz İhsan Aktaş davası"nda 7 sanığa tahliye
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama

11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:43
İsrail’in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney’den haber var
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
10:15
İran’dan saldırılar sonrası ilk açıklama İşte vurulan şehirler
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 11:49:52. #7.11#
SON DAKİKA: Ardahan'da Kar Yağışı 89 Köy Yolunu Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.