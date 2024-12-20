Ardahan'da Kar Yağışı Caddeleri Kayak Pistine Dönüştürdü - Son Dakika
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Ardahan'da Kar Yağışı Caddeleri Kayak Pistine Dönüştürdü

Ardahan\'da Kar Yağışı Caddeleri Kayak Pistine Dönüştürdü

Ardahan'da etkili olan kar yağışı sebebiyle cadde ve sokaklar kayak yapmaya uygun hale geldi. Yalnızçam Kayak Merkezi'ne gidemeyen gençler, 22 santimetre kar kalınlığında kent merkezinde kayak yaparak eğlendi.

20.12.2024 09:38  Güncelleme: 09:40
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ARDAHAN'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığının 22 santimetreye ulaştığı kent merkezinde cadde ve sokaklar kayak pistine döndü. Yeterli kar olmadığı için Yalnızçam Kayak Merkezi'ne gidemeyen bir grup genç, kent merkezinde kayak yaptı.

Ardahan'da önceki gün başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oldu. Yağış nedeniyle okullar tatil edilirken, birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için çalışma başlatılırken, kent merkezinde kar kalınlığı 22 santimetre olarak ölçüldü. Yeterli kar olmadığı için Yalnızçam Kayak Merkezi'ne gidemeyen 3 arkadaş, kent merkezinde kayak takımlarını giyerek cadde ve sokaklarda kayak yaptı. Kayak yapmayı çok sevdiklerini belirten gençler, kayak merkezi açılana kadar cadde ve sokaklarda kayak yapmaya devam edeceklerini söyledi. Bu arada kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yeterli kar kalınlığına ulaşılmadığı için henüz sezon açılışı yapılamadı.

Kaynak: DHA

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