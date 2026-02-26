Ardahan'da Karla Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı - Son Dakika
Ardahan'da Karla Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

26.02.2026 21:05
Ardahan'da kar nedeniyle yolda kalan 7 araç, AFAD ve diğer ekiplerce kurtarıldı.

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 7 araç, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kentin birçok noktasında etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor.

Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun bakım evi mevkisinde 7 araç yolda kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, araçları mahsur kaldıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Kurtarma çalışmalarına Karayolları Genel Müdürlüğü ve BOTAŞ ekipleri de destek verdi.

Ağrı

Ağrı'da da yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı, Taşlıçay ile Ağrı kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kaynak: AA

