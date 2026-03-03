Ardahan'da Kavılca Tohumu Kitabı Yayınlandı - Son Dakika
Ardahan'da Kavılca Tohumu Kitabı Yayınlandı

Ardahan\'da Kavılca Tohumu Kitabı Yayınlandı
03.03.2026 12:26
Kavılca tohumunu gelecek nesillere aktarmak için 'Kavılca, Ardahan'ın Altın Sırrı' kitabı yayımlandı.

Ardahan'da, kavılca tohumunun gelecek nesillere aktarılması amacıyla "Kavılca, Ardahan'ın Altın Sırrı" isimli kitap yayımlandı.

Kitabı hazırlayan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Akın Saraçoğlu, AA muhabirine, kitabın oluşumunun annesinin çocukluğu ile dedesinin geçmişinden esinlendiğini söyledi.

Kitapta Ardahan'ın sert ama bereketli coğrafyasında, yayla kültürünü ve hayvancılık faaliyetlerini de içeren gerçek hayat kesitlerinin yer aldığını belirten Saraçoğlu, "İllüstrasyonlarda ise annemin çocukluk fotoğraflarını dijitalleştirerek kullandık. Böylece çocuklar, bir masalın içinde ama gerçeğe dokunarak yolculuğa çıkıyor. Hikaye, Ardahan'da, Şeytan Kalesi'ne bakan bir ova köyünün yaylasında geçiyor. Bu coğrafya, yaklaşık 13 bin yıldır kavılca buğdayının yetiştirildiği, Anadolu'nun en eski tarım havzalarından biri. Kavılca sadece bir buğday değil, dayanıklılığın, sabrın ve emeğin sembolü. Soğuğa, kıraçlığa ve zorlu iklime direnerek bugünlere ulaşmış bir ata tohumu." dedi.

Saraçoğlu, kitapta çocuklara doğrudan öğüt vermek yerine, üretimin, toprağa bağlılığın ve aile büyüklerinden aktarılan bilginin değerini bir hikaye diliyle anlatıldığını ifade ederek, "Büyüklerimizin kadim bilgisi, çocukluk heyecanı ve kavılca başaklarının rüzgardaki sesi, bu eserin ruhunu oluşturuyor. Amacım, çocuklara yerli ve milli tarım mirasımızı sevdirmek. Toprağın sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda kültürel bir hafıza olduğunu göstermek. 'Kavılca, Ardahan'ın Altın Sırrı' ile hem geçmişe bir vefa hem de geleceğe bir umut bırakmak istedim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ardahan, Kültür, Güncel, Son Dakika

Ardahan'da Kavılca Tohumu Kitabı Yayınlandı

SON DAKİKA: Ardahan'da Kavılca Tohumu Kitabı Yayınlandı - Son Dakika
