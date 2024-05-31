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Ardahan'da öğrenciler kaza tatbikatında tecrübe kazandı

Ardahan\'da öğrenciler kaza tatbikatında tecrübe kazandı

Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleriyle birlikte katıldıkları kaza tatbikatında tecrübe kazandı. Tatbikatta, üç otomobilin karıştığı zincirleme kaza senaryosuna müdahale edildi ve başarılı bir şekilde tamamlandı. Öğrenciler, saha tecrübesiyle teorik eğitimlerini pekiştirdi ve mesleğe başlamadan önce deneyim kazandı.

31.05.2024 13:53
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Ardahan'da sağlık bilimleri alanında öğrenim gören öğrenciler, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleriyle katıldıkları kaza tatbikatında tecrübe kazandı.

Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü koordinesinde, afetlerle mücadele kapsamında olası bir trafik kazasına müdahale amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, polis, jandarma ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Üniversite kampus alanında gerçekleştirilen ve "çoklu trafik kazası" ana temasıyla düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği üç otomobilin karıştığı zincirleme kazaya müdahale edildi.

Kazanın meydana geldiği alanda, bölgenin güvenliğinin alınması, araçlardan çıkan alevlerin söndürülmesi, yaralıların ambulanslara sevki, araç içinde sıkışan yaralılara müdahale gibi aksiyonlara hızlı müdahale eden ekipler, tatbikatı başarıyla tamamladı.

Okuldaki teorik eğitimlerini saha tecrübesiyle pekiştiren öğrenciler, tatbikatla mesleğe başlamadan deneyim edindi.

Ardahan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ramazan Aslan, tatbikatın öğrencilere gerçeğe en yakın deneyimi yaşattığını ve çoklu trafik kazası senaryosunun canlandırıldığını söyledi.

Tatbikatla öğrencilerin teorik eğitimi sahada uygulama fırsatı bulduğunu ifade eden Aslan, "Mezun olmadan, sahaya gitmeden öğrencilerimizin bu deneyimi yaşamalarını sağlamak da bir diğer hedefimizdi." dedi.

Öğrencilerden Bahar Tunç ise arama kurtarma ekiplerinin kendilerine çok yardımcı olduğunu ve ekip ruhuyla tatbikatı tamamladıklarını anlattı.

Kaynak: AA

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