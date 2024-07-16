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Ardahan'da sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent merkezi ve köylerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü.

Şiddetli yağış nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışlar, merkeze bağlı Güzçimeni köyü bölgesinde de tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Su baskını nedeniyle AFAD bölgede tarama çalışması yaptı.