Ardahan'da Sibirya Soğukları Etkili

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Ardahan'da Sibirya soğukları: Araçlar çalışmadı, ağaçlar kırağı tuttu

ARDAHAN - Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan'da ağaçlar kırağı tuttu, araçlar çalışmadı.

Ardahan'da Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Sisin de etkili olduğu ve hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18,5 dereceye düştüğü kentte ağaçlar kırağı tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Aşırı soğurlar nedeniyle araçlar da çalışmadı.

İzmir'den Ardahan'a gelen iş insanı Bedri Bitgül, aracını çalıştıramayınca oto tamircisinden yardım istedi. Bitgül, "Geceyi otelde geçirdik. Sabah saatlerinde aracı çalıştıramayınca şaşırmadık. Çünkü hava çok soğuk ve aracı çalıştırmak için oto tamircisini bekliyoruz" dedi.

Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 15 olarak ölçülürken, Göle ilçesinde ise eksi 18,5 derece olarak ölçüldü.