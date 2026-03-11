Ardahan\'da Sıcaklık Rekor Düşüşü

ARDAHAN'ın Göle ilçesi, eksi 25,1 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Ardahan kent merkezi ise kırağı ile kaplandı.

Şubat ayında mevsim normallerinin üstünde sıcaklık yaşayan Ardahan, ilkbaharın ilk ayı olan martta adeta buz kesti. Göle ilçesi eksi 25,1 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometrelerin eksi 18,3 dereceyi gösterdiği Ardahan'da baharı beklerken etkili olan dondurucu soğuklar, yaşam olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde kent merkezinde sis etkili olurken soğuk hava nedeniyle ağaç dalları ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü. Binaların çatı ve saçaklarında ise buz sarkıtları oluştu. Bölgede kış şartlarının uzun sürdüğünü belirten Ardahanlı İsrafil Kaya, soğuk havalara alışkın olduklarını söyledi.

Bu arada meteoroloji tarafından yapılan ölçümlerde gece en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

Ardahan merkez eksi 18,3, Damal eksi 17,4, Göle eksi 25,1, Hanak eksi 19,1, Posof eksi 10,2, Çıldır eksi18,8.