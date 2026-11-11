Ardahan'da sıcaklık sıfırın altında 9 dereceye indi, Hamamlı'da dere ve gölet dondu - Son Dakika
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Ardahan'da sıcaklık sıfırın altında 9 dereceye indi, Hamamlı'da dere ve gölet dondu

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Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise sıfırın altında 11 dereceye düştü. Soğuk nedeniyle araç camları buz tuttu, bazı sürücüler araçlarını çalıştırmakta zorlandı ve Hamamlı bölgesindeki dere, gölet ve küçük şelaleler dondu.

ARDAHAN/ Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece ölçüldü.

Soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buzla kaplandı, bitki ve yapraklar kırağı tuttu.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye düştü.

Soğuk nedeniyle araçların camları buz tutarken, bazı sürücüler araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

Bazı vatandaşların branda ve battaniye örterek araçlarını korumaya çalıştığı ilçede bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

Hamamlı bölgesindeki dere, gölet ve küçük şelaleler dondu.

Yaban kuşları ise karla kaplı arazide yiyecek aradı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ardahan'da sıcaklık sıfırın altında 9 dereceye indi, Hamamlı'da dere ve gölet dondu - Son Dakika
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