Ardahan’da Sis Etkili Oldu

Ardahan'ın üzerini sis tabakası kapladı
ARDAHAN - Ardahan'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Sis tabakası şehri bütünüyle kapladı.
Kentte, dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde azaldı. Trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını yakmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 2 metreye düştüğü kentte, çevre yolu başta olmak üzere işlek caddelerde sürücüler zor anlar yaşıyor.
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