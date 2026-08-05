Ardahan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Güney Çevre Yolu Diş Hastanesi Kavşağı'nda plakaları öğrenilemeyen M.F. idaresindeki otomobil ile D.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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