Ardahan'da yeni eğitim yılı törenle başladı, 14 bin 898 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika
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Ardahan'da yeni eğitim yılı törenle başladı, 14 bin 898 öğrenci ders başı yaptı

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Ardahan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı Merkez Sulakyurt İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenle başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya, il genelinde 14 bin 898 öğrenci ve 1195 öğretmenin 1229 derslikte yeni eğitim yılına başladığını belirtti.

Ardahan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Merkez Sulakyurt İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende konuşan Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Veli ve öğretmenlere önemli görevler düştüğünü belirten Yamlı, öğrencilere hitaben şunları kaydetti:

"Okul bu gördüğünüz binadan ibaret değil. Okul sadece açtığımız defter, yazdığımız kağıt değil. Okul yanında bulunduğunuz arkadaşınız. Okul elini tuttuğunuz öğretmeniniz. Okul burada aldığınız dersler, öğrendiklerinizden ibarettir. Her zaman şunu bilin ki burası sizin için hayatın merkezi. İleride ne yapacak olursanız olun buradan geçiyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya da bugün itibarıyla il genelinde 14 bin 898 öğrenci ve 1195 öğretmenin 1229 derslikte yeni eğitim öğretim yılına başladığını belirtti.

Kaya, "Bizler biliyoruz ki eğitim sadece bilgiyi aktarmak değil, insanı bütün yönleriyle geleceğe hazırlamaktır. Çocuklarımızın akademik başarılarının yanında öncelikle milli ve manevi değerlerine bağlı, düşünen, sorgulayan, üreten, sorumluluk sahibi, erdemli bireyler olarak yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

Program, öğrencilerin şiir okumaları ve gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan'da yeni eğitim yılı törenle başladı, 14 bin 898 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da yeni eğitim yılı törenle başladı, 14 bin 898 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika
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