Ardahan'da Yol Kapatıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardahan'da Yol Kapatıldı

10.04.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan-Ardanuç yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı; sürücüler uyarıldı.

Ardahan-Ardanuç kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte etkili olan kar ve tipi, birçok noktada ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisinde görüş mesafesi düştü, yolda buzlanma oluştu. Bu nedenle yol tüm araç geçişlerine kapatıldı.

Öte yandan yoğun kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolu da tır geçişlerine kapatıldı.

Yetkililer, il genelinde kar ve tipinin etkisini artırdığını belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ardahan, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 22:59:45. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.