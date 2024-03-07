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Ardahan eksi 7 derece ile buz tuttu

ARDAHAN - Ardahan'da hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 7 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın düşmesiyle kent adeta buz tuttu.

Ardahan'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor. Kent merkezinde otomobil camları buz tutarken, ağaçlarda kırağı oluştu. Kura Nehri'nin yüzeyindeki buz tabakası Mart ayı olmasına rağmen halen çözülmedi.

Kura Nehri'nin yüzeyinin halen daha buz tabakası ile kaplı olduğunu söyleyen Ufuk Ürker, "Ardahan'da mevsim yaza doğru gidiyor ama soğuklar halen daha devam ediyor. Kura nehrinin yüzeyi halen daha buz tabakası ile kaplı. Soğuklar yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Yaz gelmeyecek gibi görünüyor" dedi.