Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak ve dolu, Çıldır Gölü çevresinde etkisini artırdı
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa süre içinde doluya dönüştü. Çıldır Gölü çevresinde fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle balık lokantası işletmecisi, müşterilerinin araçlarını örtmeye çalıştı.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
İlçe genelinde akşama doğru başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü.
Çıldır Gölü çevresinde etkisini artıran dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle balık lokantası işletmecisi, müşterilerine ait araçların zarar görmemesi için üzerlerini örtmeye çalıştı.
Kaynak: AA
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