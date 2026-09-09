Ardahan'ın Köroğlu Barajı'na 1 milyon yavru sazan bırakıldı

Ardahan'da balık popülasyonunu desteklemek amacıyla su kaynaklarına 1 milyon yavru sazan bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen 2026 yılı "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Altaş köyündeki Köroğlu Barajı'nın su tutma alanında program düzenlendi.

Programda, Elazığ Keban Su Ürünleri Üretim Tesisi Müdürlüğünde üretilen yavru sazanlar ekiplerce suya bırakıldı.

Vali Ömer Hilmi Yamlı, projeyle su kaynaklarındaki balık popülasyonunun desteklenmesinin hedeflendiğini belirterek, "Tarım şehri Ardahan'da gerek büyükbaş, gerek küçükbaş, gerek kanatlı hayvanlarının sayısını artırmak istediğimiz gibi bir yandan da balık varlığını korumak için böyle bir çalışma içerisine girdik. Şehrimizde 1 milyon yavru sazanı sularımıza bırakarak buradaki balık varlığını devam ettireceğiz." diye konuştu.