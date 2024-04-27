Ardahan'ın yöresel lezzeti Hanak tel peyniri coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
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Ardahan'ın yöresel lezzeti Hanak tel peyniri coğrafi işaretle tescillendi

Ardahan\'ın yöresel lezzeti Hanak tel peyniri coğrafi işaretle tescillendi

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, Hanak ilçesinde üretilen tel peyniri için Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil başvurusu yaparak coğrafi işaret almıştır. ATSO Başkanı Çetin Demirci, Ardahan'ın önemli değerlerinden biri olan Hanak tel peynirinin tescillenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtmiş ve kentin diğer yöresel ürünlerini de tescil etmeye çalışacaklarını ifade etmiştir.

27.04.2024 11:47
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Ardahan'ın yöresel lezzetlerinden "Hanak tel peyniri", coğrafi işaretle tescillendi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATSO), kentin yöresel ürünlerinden tel peynir için Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil başvurusu yapıldı.

Kurum, incelemelerinin ardından, Hanak ilçesinde üretilen peyniri tescilleyerek coğrafi işaret verdi.

ATSO Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, kentin yöresel ürünlerinden birinin daha tescillenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hanak tel peynirinin, kentin kahvaltısında önemli yeri olduğunu vurgulayan Demirci, şunları kaydetti:

"Ardahan'ın önemli değerlerinden biri de peynirlerimizdir. Bu peynir de bize ait, yani Hanak ilçemize özel bir peynir. Patent almamız bizim için çok önemli. Bu ve benzeri ürünlerimizi tescil etmeye çalışacağız. Amacımız kentimizin ürünlerinin tamamını tescil etmek. Çünkü bizdeki birçok değerli ürünün yaşatılması ve bilinmesi gerekiyor, bunun için de çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan'ın yöresel lezzeti Hanak tel peyniri coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika

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