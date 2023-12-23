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Ardahan-Kars kara yolunda zincirleme kaza - Son Dakika
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Ardahan-Kars kara yolunda zincirleme kaza

Ardahan-Kars kara yolunun Taşlıdere mevkisinde meydana gelen zincirleme kazada 3 tır karıştı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım aksadı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken yol ulaşıma kapatıldı.

Ardahan-Kars kara yolunda zincirleme kaza
23.12.2023 - 18:39,
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Ardahan- Kars kara yolunun Taşlıdere mevkisinde 3 tırın karıştığı zincirleme kaza dolayısıyla ulaşım aksadı.

Kentte il geneli etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Ardahan-Kars kara yolunun Taşlıdere mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 31 R 7112 plakalı tır buzlu yolda kaydı.

İki tırın da kayan tıra çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ve yaralanan olmazken yol ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: AA
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