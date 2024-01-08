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Ardahan, Kars ve Ağrı'da Dondurucu Soğuklar - Son Dakika
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Ardahan, Kars ve Ağrı'da Dondurucu Soğuklar

Ardahan, Kars ile Ağrı'da yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle sulak alanlar, nehir ve göller buz tuttu. Çıldır Gölü, Kura Nehri ve diğer dere ve göletlerin yüzeyinde kalın buz tabakaları oluştu. Vatandaşlar, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezinti yaparken, Kura Nehri'nin bungalovlar mevkisindeki kayalar buzla kaplandı. Ağrı'da dereler ve Murat Nehri buzla kaplanırken, iş yerlerinin camları da buz tuttu. Kars'ta ise sulak alanlar buzla kaplandı ve bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

Ardahan, Kars ve Ağrı\'da Dondurucu Soğuklar
08.01.2024 - 11:11,
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Ardahan, Kars ile Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle sulak alanlar, nehir ve göller buz tuttu.

Ardahan'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü şehirde, Çıldır Gölü ve Kura Nehri başta olmak üzere dere ve göletlerin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Bazı vatandaşlar, Çıldır Gölü'nde oluşan kalın buz tabakasının yüzeyinde atlı kızakla gezinti ve yürüyüş yaptı

Kura Nehri'nin yüzeyinde de kalın buz tabakası oluştu. Nehrin bungalovlar mevkisinde su akışının altında kalan kayalar buzla kaplandı.

Ağrı

Ağrı'da da soğuk hava etkili oluyor.

Dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte, dereler ve Murat Nehri buzla kaplandı, iş yerlerinin camları da buz tuttu.

Kars

Kars'ta da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle sulak alanlar buzla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarını, battaniye ve halılara soğuktan korumaya çalıştı.

Kaynak: AA
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