Ardahan, Kars ve Ağrı'da Kurbanlık Pazarlarında Yoğunluk - Son Dakika
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Ardahan, Kars ve Ağrı'da Kurbanlık Pazarlarında Yoğunluk

Kurban Bayramı arefesi öncesi Ardahan, Kars ve Ağrı'da kurbanlık pazarlarında yoğunluk yaşanıyor. Satıcılar ve alıcılar hayvan pazarları ve nüfusun yoğun olduğu noktalarda buluşuyor. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık almak için sıkı pazarlıklar yapıyor.

14.06.2024 13:59
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Ardahan, Kars ve Ağrı'daki kurbanlık pazarlarında, Kurban Bayramı arefesi öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Ardahan'da Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık satışları kentin birçok noktasında devam ediyor.

İl dışına sevklerin tamamlandığı kentte, satıcı ve alıcılar hayvan pazarları başta olmak üzere nüfusun yoğun olduğu noktalarda buluşuyor.

Güney Çevre Yolunun Terminal Kavşağı'nda küçükbaş kurbanlık satışı yapan Kemal Şengül, AA muhabirine, satışları trafiğin yoğun olduğu noktalarda gerçekleştirdiğini söyledi.

Bazı alıcıların söz konuşu kavşağı kullandığını belirten Şengül, "Ben dün hayvan pazarında satış yaptım. Bugün ise çevre yolunu tercih ettim çünkü bu kavşak çok kalabalık. Kurbanlık almak isteyenlerin çoğu buradan geçiyor. Benim için iyi oldu." dedi.

Ağrı

Ağrı'da ise hayvan pazarlarındaki yoğunluk önceki günlere göre arttı.

Kurbanlık alımını son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar, kentteki satış noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Besiciler satışlarından karlı çıkmak, vatandaşlar da bütçelerine uygun kurbanlık almak için sıkı pazarlıklar yapıyor.

Kars

Kars'ta da şehir merkezinde kurulan hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Alparslan Mahallesi hemzemin geçidi yanında Kömür Tevzi mevkisinde Kurban Bayramı için kurulan pazar alanına köy ve besi çiftliklerinden getirilen kurbanlıklar satışa sunuluyor.

Pazara hayvanlarını getiren bazı besicilerin, bölgede bulunan tren raylarını kullanması zaman zaman tehlikeye yol açıyor.

Besicilerden İbrahim Kaya, şehir merkezinde kurulan pazara 100 küçükbaş hayvan getirdiğini anlatarak, "Vatandaşlar çok pahalı görüyor, piyasa şu anda durgun, herkes arefe gününe bıraktı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan, Kars ve Ağrı'da Kurbanlık Pazarlarında Yoğunluk - Son Dakika

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