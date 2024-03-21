Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Aktaş Sınır Karakolu\'nda Mehmetçikle iftar yaptı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Gürcistan sınırındaki Aktaş Sınır Karakolu'nda görevli Mehmetçikle iftar yaptı.
Vali Çiçek, Çıldır ilçesindeki çeşitli ziyaret ve incelemelerinin ardından Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı bölgesinde sınırın sıfır noktasındaki Aktaş Sınır Karakolu'na geçti.
Mehmetçik ile iftar yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiçek, "Burada vatanın sıfır noktasında sizler nöbettesiniz. Bu önemli görevinizin farkındayız. Sınırda bu görevi yapan sizler, ailenizin bize emanetisiniz. Görüşeceğiniz anne ve babalarınıza benden selam söyleyin." dedi.
Vali Çiçek'e 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu da eşlik etti.
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