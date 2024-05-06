Ardahan Valisi: Suç ve suçluyla mücadele kararlılıkla devam edecek

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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Vali Çiçek, valilik binasında düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda gazetecilerle bir araya geldi.

Çiçek, polis ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde 2023 ve 2024 yıllarının ilk 4 ayında yapılan faaliyet, işlemler ve meydana gelen olaylara ilişkin bilgi verdi.

Güvenlik ve asayişin sağlanmasında 2023 yılında başarılı çalışmalar yapıldığını belirten Çiçek, suç ve suçluyla mücadelenin 2024 yılında da kararlılıkla devam edeceğini, emniyet, asayiş ve güvenlik hizmetlerinin artırılması için çalıştıklarını ifade etti.

Çiçek, kentte güvenlik ve asayişle ilgili bilgiler paylaşarak, şöyle konuştu:

"Kişiye karşı yüzde 13, mala karşı yüzde 15 ve aile içi kadına karşı şiddet suçunda ise yüzde 11 azalma görülüyor. Polis ve jandarmanın sürekli uygulamaları, devriye faaliyetlerinin artırılması, KADES'e ağırlık verilmesi bunda etkili olduğunu gösteriyor. İlimizde geçen yıl suça karışıp hakkında arama kaydı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 254 şahıs, 2024 yılında ise bu yüzde 71'lik artışla 435 şahsa çıkmıştır. Malvarlığına, millete ve devlete karşı işlenen suçlarda geçen yılla oranla olayları aydınlatmada büyük başarı sağladık."

Dolandırıcılık konusunda önemli bir artış olduğuna işaret eden Çiçek, şunları kaydetti:

"İlimiz dijital mecralardan alışverişin nüfusa oranla Türkiye ortalamasının üzerinde olmasının da etkisiyle geçen yola oranla dolandırıcılık olaylarında yüzde 110'luk bir artış görülüyor. Faillerin tespiti için ilgili kurumlarla yazışmalar yapıldıkça aydınlatma oranı da artmaktadır. Dolandırıcılık olaylarının engellenmesi amacıyla geçen yıl 806 vatandaş bilgilendirilmiş, 2024'de ise bu oran yüzde 806 artarak 7 bin 306 kişiye ulaşmıştır. 2023 ve 2024 yıllarında düzensiz göçle mücadele kapsamında gerekenler yapılmış, düzensiz göçmenler ve organizatörler hakkında işlemler uygulanmıştır. Terörle mücadelede ise 2023'de 342 kişi, 2024'de ise 1037 öğrenci, 21 öğretmen ve 365 vatandaşımız bilgilendirilmiştir. Uyuşturucu maddelerin kullanılması ve ticaretini engellemek amacıyla kolluk kuvvetlerimizce ciddi çalışmalar yapılmış, 2023'te tespit edilen 15 olaya karşın 2024 yılında 29 olay yakalaması yapılarak yüzde 93'lük bir artık ve başarı sağlanmıştır."

Vali Çiçek, kentte trafik kazalarının önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin artarak devam ettiğini, halkın çeşitli suçlara karşı her zaman bilgilendirileceğini, 2023 yılında olduğu gibi bu yıl da suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.