Ardahan Belediye Başkanı Demir, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'yi Ziyaret Etti

(ESKİŞEHİR) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret etti. İki başkan, yerel yönetim çalışmaları ve kentlere yönelik projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette Eskişehir'e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Faruk Demir, kentin çağdaş belediyecilik anlayışı, kültürel yapısı ve yaşam kalitesiyle Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olduğunu belirterek, Eskişehir'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Ardından Başkan Ayşe Ünlüce ve Başkan Faruk Demir, şehrin simge noktalarından Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ni gezdi. Program kapsamında Sanat Sokağı'nı ziyaret eden heyet, ardından Odunpazarı Modern Müzesi'ni (OMM) gezerek, müzedeki eserler hakkında bilgi aldı.

Gezi programına, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da eşlik etti.