Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla yağan kar etkisini sürdürdü.

Kar yağışıyla ilçe beyaza büründü. Soğuk hava nedeniyle ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi. Sarıkamış Belediyesi ile Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme çalışması başlattı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler de köy yollarında çalışma yürüttü.

Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Karla birlikte kentteki tepeler beyaza büründü.