Ardahan yolları kontrollü açıldı

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Kar ve tipi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof- Damal kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı.

Kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekiplerce karla mücadele çalışması yapıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu, yollar kontrollü olarak küçük araçlar için ulaşıma açıldı.

Ağır tonajlı araçların geçişi için söz konusu yollarda genişletme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.