Ardahanlı öğretmenler, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Ardahanlı öğretmenler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Ardahan Fen Lisesi'nde çalışan öğretmenler, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı, Okul Müdürü Aşkın Hüseyinoğlu'nun makamında inceledi.

Öğretmenler " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Aytuğˆ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafını, " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" ile Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını oyladı.

Çevre ve yaşam kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş" ile Sergen Sezgin'in "Kaçış", haber kategorisinde Jose Colon'un "Hayat yolculuğu" fotoğraflarını seçen öğretmenler, spor kategorisinde ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" adlı fotoğrafına oy verdi.

Okul Müdürü Hüseyinoğlu, AA muhabirlerinin her yıl olduğu gibi yine birbirinden etkileyici fotoğraflar çektiğini söyledi.