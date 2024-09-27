Ardanuç Kültür Sanat Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ardanuç Kültür Sanat Festivali Başladı

Ardanuç Kültür Sanat Festivali Başladı

Ardanuç'ta bu yıl üçüncü kez düzenlenen kültür sanat festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

27.09.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ardanuç Kültür Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Ardanuç Kaymakamlığı koordinasyonunda Ardanuç Belediye Başkanlığınca organize edilen festival kapsamındaki ilk tören, Hükümet Konağı önünde düzenlendi.

Kaymakam Alparslan Sözen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, festivalin, ilçenin güzelliklerinin ve kültürünün tanıtımı açısından önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'de tasarruf tedbirleri uygulandığını anımsatan Çelik, "İnşallah 2025'in ikinci yarısından sonra işler daha iyiye gidecek. Bu tasarruf döneminde bile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arhavi'de organize sanayi bölgesi, Hopa'da stadyum ve Ardanuç'ta doğal gaz gibi projeleri hayata geçiriyoruz. Kırsaldan merkeze kadar her alanda çalışıyoruz. Elbette bir eğlenceye de ihtiyacımız var. Bu festivallerde de eğleneceğiz, kültürümüzü tanıtacağız. Festivalin nice güzel etkinliklere vesile olmasını diliyorum." dedi.

Kaymakam Sözen de festivallerin geleneklerin ve kültürün yaşatılması adına büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Emrah Yılmaz da festivalde sanat, spor ve geleneksel unsurları barındıran etkinliklerin olacağını dile getirdi.

Festivalin sadece eğlence olmadığını söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Festivalde sanatın, sporun ve geleneklerimizi yaşatmanın coşkusunu birlikte yaşayacağız. Her yıl üzerine bir taş daha koyarak geliştirdiğimiz bu etkinliğin, kısa zamanda hem ulusal hem de uluslararası bir boyut kazanacağına inanıyorum. Yerel sanatçılarımız, halk ozanlarımız, ulusal çapta tanınmış sanatçılar ve Ardanuç'un bağrından kopan şairlerimizle dolu dolu bir etkinlik hazırladık. Ayrıca, bölgemizin olmazsa olmazı boğa güreşleri ve ata sporumuz karakucak güreşleri de festivalde yer alacak."

Halk oyunları gösterisiyle devam eden programda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Festival kapsamında yarın ve pazar günü karakucak ve boğa güreşleri ile konserler düzenlenecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, Ardanuç, Güncel, artvin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardanuç Kültür Sanat Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
21:18 Bir de sağlık çalışanı olacak Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
20:25 Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
10:58 Cinayetin 38. gününde çarpıcı detay Nevzat Bahtiyar, Narin’i gömerken yanında 2 kişi daha varmış Cinayetin 38. gününde çarpıcı detay! Nevzat Bahtiyar, Narin'i gömerken yanında 2 kişi daha varmış
10:53 Her şey saniyeler içinde olmuş İşte Serhat Akın’ın vurulma anı Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı
10:50 Jorge Jesus’dan Suudi Arabistan’a övgüler: Avrupa’dan daha güvenli Jorge Jesus'dan Suudi Arabistan'a övgüler: Avrupa'dan daha güvenli
10:41 Bunu yapanlar daha çocuk İstanbul’un göbeğinde ürküten görüntüler Bunu yapanlar daha çocuk! İstanbul'un göbeğinde ürküten görüntüler
10:20 MasterChef Türkiye’de 100 bin TL’lik ödülün sahibi Beyza oldu MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu
10:14 Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler
10:08 Koltuk pozu işin rengini değiştirdi İşte Cem Garipoğlu’nun mezarını açtıran en büyük etken Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 08:45:27. #1.13#
SON DAKİKA: Ardanuç Kültür Sanat Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement