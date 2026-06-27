Ardeşen'de Denizde İki Hortum Oluştu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde denizde iki hortum meydana geldi.
Kentte etkili olan yağmur sonrası Ardeşen ilçesi açıklarında iki hortum oluştu.
Hortumlar kısa süre sonra etkisini kaybetti.
İlçenin farklı noktalarından görülen hortumlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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