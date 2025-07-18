Arı Sokması Sonucu Ölüm - Son Dakika
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Arı Sokması Sonucu Ölüm

18.07.2025 13:50
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Balıkesir'de arı sokması sonucu Yılmaz D. hayatını kaybetti; eşi ise astım krizi geçirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde arının soktuğu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Doğruca Mahallesi'de yaşayan Yılmaz D'yi bahçesinde arı soktu.

Daha sonra fenalaşan Yılmaz D, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu gören Yılmaz D'nin eşi Nezaket D. de astım krizine girdi. Aynı hastanede tedavi altına alınan Nezaket D. daha sonra taburcu edildi.

Yılmaz D. ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yılmaz D'nin cenazesi, Sunullah Mahallesi Dersaadet Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA

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