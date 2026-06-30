Arıcıdan Ayılara Karşı Yenilikçi Çözüm - Son Dakika
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Arıcıdan Ayılara Karşı Yenilikçi Çözüm

Arıcıdan Ayılara Karşı Yenilikçi Çözüm
30.06.2026 10:07
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Rize'de arıcı Halil İbrahim Saruhan, ayı saldırılarından korunmak için kovanlarını yüksek yere kurdu.

RİZE'de arıcılıkla uğraşan Halil İbrahim Saruhan (63), ballarını ayılara kaptırmamak için kovanlarını 3 katlı evinin dış cephesine kurduğu platforma yerleştirdi. Kovanlarına kendi yaptığı asansörlü sistemle ulaşan Saruhan, onları ayı tehdidinden koruyarak güvenceye aldı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, indikleri yerleşim yerlerinde yiyecek arıyor, yayla evlerinin yanı sıra özellikle arı kovanlarına saldırıyor. Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde kovanları pek çok kez ayı saldırısına uğrayan arıcı Halil İbrahim Saruhan, ballarını korumak için farklı çözüm arayışına girdi. Saruhan, ayı saldırılarına karşı çareyi 'Karadeniz'in pratik zekası' dedirten sıra dışı yöntemde buldu. Saruhan, kovanları ayıların ulaşamayacağı yerden yükseğe evinin duvarına koyup, geçmişte kurduğu yük asansörünü de onlara kolay ulaşmak için geliştirmeye karar verdi. Saruhan, kovanlarını yerden 5 metre yüksekte evinin dış cephe duvarına kurduğu ahşap platforma çıkardı. Saruhan, işçiliğini kendisinin yaptığı asansörlü sistemle ulaşarak bakımını yaptığı kovanlarını, ayı saldırılarından korumayı başarıp, güvenceye aldı.

'AYININ ORAYA ULAŞMA ŞANSI YOK'

Koruyucu kıyafetiyle asansör üzerinden kovanların bakımını yapan Halil İbrahim Saruhan, "Bu bir ayı-petek hikayesi. Arıcıyız; kendi çapımızda üç beş arı peteğimiz vardır. Buralarda koyacak yer yoktu. Ayı gelip 2 sefer peteklerimi yedi, kovanlara hasar verdi. Bu nedenle böyle bir sistem düşündüm. Oğlumun sağlık durumları nedeniyle daha önce yaptığım asansör zaten vardı. Kovanları evin duvarına koyduk. 'Yüksekte arılara ayı ulaşamaz' diye düşündüm. Bir sene içerisinde planladık. Bütün işçiliğini kendim yaptım. Kaynağından elektrik tesisatına kadar her şeyini ben hallettim. Orası yaklaşık 5 metre yüksekliktedir. Ayının oraya ulaşma şansı yok. Ayı saldırılarına karşı bu sistemi yaptık, görenler hayretle bakıyor" dedi.

Amcasının yaz aylarında arıcılıkla uğraştığını ve ayılara karşı mecburi bir önlem aldığını belirten Fettah Saruhan da "Amcamla yazları burada beraber yaşıyoruz. Arıcılıkla uğraşıyor. Yazın birkaç ay arıların burada durması gerekiyor. Çeşitli etkenler var; 'ayı dayı' adını taktığımız bir ayımız var, bizi rahat bırakmıyor. Amcam, ayının ulaşamayacağı yere kovanları koyması gerekiyordu. Asansör zaten öncesinde yapılmıştı. Bunu geliştirerek, bir tezgah yapıp arıları ayıdan uzaklaştırmış oldu. Aslında bizim için doğal bir durum. Karadeniz insanın pratik zekası bu; doğal ama dışarıdan görenlere enteresan gelebilir. Çözüme bakacağız. Ama ayı asansör kullanmayı öğrenirse sıkıntı var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Teknoloji, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Rize, Doğa, Son Dakika

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