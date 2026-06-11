Arıcılara Ambar Hapı Uyarısı - Son Dakika
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Arıcılara Ambar Hapı Uyarısı

Arıcılara Ambar Hapı Uyarısı
11.06.2026 10:13
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Emin Gaffaroğlu, alüminyum fosfit içeren 'ambar hapı'nın arıcılara ve ürünlere zarar verdiğini belirtti.

OSMANİYE Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, arıcılıkta peteklerin korunması amacıyla kullanılan ve halk arasında 'ambar hapı' olarak bilinen alüminyum fosfit içerikli kimyasal maddenin hem insan sağlığı hem de arı ürünlerinin güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığını belirterek, "Atılan hap ölümcül sonuçlara neden olabilir. Arıcılarımızın bu tür uygulamalardan kesinlikle kaçınması gerekiyor" dedi.

Osmaniye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, kentte yürütülen arıcılık faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi. Gaffaroğlu, arıcıların şu sıralar petek döneminde olduğunu ve yaylalara göç hazırlıkları yaptığını söyledi. Havaların ısınmasıyla birlikte sezonun sonuna yaklaşıldığını belirten Emin Gaffaroğlu, verimli bir üretim için ham petek kullanımının önemine dikkat çekti.

Eski peteklerin zamanla daraldığını ve yavru gelişimini olumsuz etkilediğini anlatan Gaffaroğlu, "Mümkünse ham petek vermek lazım, eski peteklerden kaçınmak gerekiyor. Ham petekten çıkan yavru çok daha güçlü gelişiyor. Eski peteklerde her yavru çıkışında içeride bir zar tabakası oluşuyor ve bu da gözleri daraltıyor. Böyle olunca nesil küçülüyor. Verim açısından ham petek kullanmak çok daha önemlidir" diye konuştu.

KARA KOVAN BALI, ARININ KENDİ PETEĞİNİ ÖREREK ÜRETTİĞİ BALDIR

Kara kovan balı konusunda da açıklamalarda bulunan Emin Gaffaroğlu, halk arasında bu konuda yanlış bilinen noktalar olduğunu belirterek, "Kara kovan balı, arıya herhangi bir şeker veya şurup verilmeden üretilen baldır. Arının kendi peteğini örerek yaptığı bal, kara kovan balı özelliği taşır. Süzme bal da petek verilmeden üretildiğinde aynı özelliği gösterebilir" ifadelerini kullandı.

Bazı arıcıların daha fazla bal verimi elde etmek amacıyla eski petekleri kullanmayı tercih ettiğini ifade eden Gaffaroğlu, bunun uzun vadede koloni gelişimini olumsuz etkilediğini söyledi. Emin Gaffaroğlu, "Eski petek kullanıldığında yavru sahası daralıyor ve arı zayıf düşüyor. Arıcı kısa vadede daha fazla randıman aldığını düşünebilir ancak ham petek kullanımıyla güçlü nesiller yetiştirildiğinde bu açığın fazlasıyla kapatılacağına inanıyorum" dedi.

'BAL VE POLEN DE KİRLENME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALIYOR'

Peteklerin korunmasında doğal yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Gaffaroğlu, soğuk hava depoları, kekik ve oksalik asit gibi yasal ve doğal uygulamaların kullanılabileceğini söyledi. Buna karşın bazı üreticilerin 'ambar hapı' olarak bilinen kimyasal maddeleri kullandıklarını duyduklarını belirten Emin Gaffaroğlu, bunun ciddi tehlikeler barındırdığını kaydetti. Ambar hapının içerdiği alüminyum fosfit maddesinin son derece riskli olduğunu aktaran Gaffaroğlu, "Ambar hapının içindeki en büyük tehlike alüminyum fosfittir. Geçmişte bir otelde yaşanan ve bir ailenin hayatını kaybettiği olayda da aynı maddenin kullanıldığı yönünde bilgiler vardı. Bu madde kullanıldığında korkunç sonuçlar doğurabiliyor. Arıcı, peteklerini korumaya çalışırken aslında büyük bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Kimyasal madde peteğin içine kadar sızabiliyor. Daha sonra arılar bu peteklere bal ve polen depoluyor. Böylece bal ve polen de kirlenme ve zehirlenme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu ürünün reçetesiz ve ruhsatsız şekilde satılmaması gerekiyor. Çok tehlikeli bir ilaçtır. Ancak yasal olmayan yollarla temin edilebildiğini de düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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