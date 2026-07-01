Arıcılıkta Kadın Başarı: Rabia Yıldırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arıcılıkta Kadın Başarı: Rabia Yıldırım

Arıcılıkta Kadın Başarı: Rabia Yıldırım
01.07.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rabia Yıldırım, arıcılık eğitimleriyle kovan sayısını 60'a çıkardı, hedefi 100 kovan.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı arıcılık kursuna katılan Rabia Yıldırım (49), geçen yıl 20 kovanla başladığı üretimde kovan sayısını 60'a çıkardı. Yıldırım, "Yıl sonuna kadar 80 kovana ulaşmayı düşünüyoruz. Asıl hedefimiz ise 100 kovan. Ondan sonra arı satışı da yapmayı planlıyoruz" dedi.

Şarkışla Halk Eğitim Merkezi tarafından bilinçli arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla açılan uygulamalı kurs, ilçede üreticilere ekonomik katkı sağlıyor. İlçede yaşayan ve arıcılık mesleğine merak salan evli, 3 çocuk annesi Rabia Yıldırım, 2025 yılında kursa başvurdu. Şarkışla Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Hatipoğlu ile yardımcısı arıcılık eğitmeni Serkan Aksu'nun destekleriyle aldığı kursun ardından arıcılığa başlayan Yıldırım, ilk olarak 20 kovan aldı. Arıcılıkta kendini 1 senede geliştiren Yıldırım, kovan sayısını 60'a çıkardı. Her gün arılardan korunmak için tasarlanan özel kıyafeti giyerek işinin başına giden Yıldırım, tek tek kovanlarla ve arılarla ilgileniyor. Rabia Yıldırım, aldığı eğitim sayesinde kısa sürede üretimini büyüterek, arıcılığı aile bütçesine katkı sağlayan bir işe dönüştürdü.

'ŞU ANDA 60 KOVANIMIZ VAR'

Şu ana kadar 150 kilo bal üretimi yaptığını söyleyen Rabia Yıldırım, "Geçen yıl dışarıdan ana arı alıyordum. Bu yılsa kendi ana arımı üretmeye başladım. İkinci transferleri de yaptım. Yumurta attıklarında yeni bölmeler yapacağım. Şu anda 60 kovanımız var. Yıl sonuna kadar 80 kovana ulaşmayı düşünüyoruz. Asıl hedefimiz ise 100 kovan. Ondan sonra arı satışı da yapmayı planlıyoruz. İleriki süreçlerde propolis ve arı sütünün de üretimini yapmayı hedefliyoruz" dedi.

'BU İŞİ ÇOK SEVİYORUM'

Küçükken arılardan korktuğunu anlatan Yıldırım, "Eşim emekli. Üç çocuğum var ve aile ekonomisine katkı sağlamak istiyorum. Aynı zamanda bu işi çok seviyorum. Babam da sepet arıcılığı yapardı. O zamanlar korktuğum için yanına gitmezdim ama şimdi doğal bal üretmeye çalışıyorum. Kadın olarak bu işi tek başıma da yapabiliyorum ancak güç isteyen bir iş. Kovanlar bal dolunca oldukça ağır oluyor. En büyük desteği eşim veriyor. Birlikte çalışınca işler daha kolay oluyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Rabia Yıldırım, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arıcılıkta Kadın Başarı: Rabia Yıldırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da 14 mahkum cezaevi aracından firar etti Pakistan'da 14 mahkum cezaevi aracından firar etti
Karaman’da yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu Karaman'da yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
İtalya’da sıcaklar can alıyor: Ölü sayısı 10’a yükseldi İtalya'da sıcaklar can alıyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi
Bafra’da trafik kazası: 2 ölü Bafra'da trafik kazası: 2 ölü
İBB davasında 59. gün Murat Ongun’dan “Frankenstein“ benzetmesi İBB davasında 59. gün! Murat Ongun'dan "Frankenstein" benzetmesi
Lastiği patlayan araç takla attı 3 kişi feci şekilde can verdi Lastiği patlayan araç takla attı! 3 kişi feci şekilde can verdi
Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı 174 bin lira ceza yazıldı Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı

09:33
Şimdi hesap zamanı 197 isim Türkiye’ye iade edildi
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
08:44
Savaşın faturası ağır oldu Fon ayrılmazsa ordu çökecek
Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek
08:42
Mezuniyet töreninde skandal Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı
08:33
Dördüncü maçında da gol yemeyen Meksika, Ekvador’u evine gönderdi
Dördüncü maçında da gol yemeyen Meksika, Ekvador'u evine gönderdi
08:03
Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci’den dikkat çeken paylaşım
Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım
07:51
Tarihte bir ilk Doların tahtı sallanıyor
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor
07:23
İstanbul’da infial yaratan görüntü Silahını vatandaşlara doğrulttu
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu
07:04
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı
06:53
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan atama Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
06:25
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney’in öldürülmesine misilleme yapın
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 10:17:04. #7.12#
SON DAKİKA: Arıcılıkta Kadın Başarı: Rabia Yıldırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.