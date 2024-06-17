Arifiye'de kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde iki gün önce çıkan kavgada silahla vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Önceki gün Artvin Sanayi Sitesi'nde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada A.T. (32) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Orhan Akoğlu (45), tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.