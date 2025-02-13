Arıkan'dan Trump'a Protesto Mektubu - Son Dakika
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Arıkan'dan Trump'a Protesto Mektubu

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Trump'a Gazze açıklamalarını eleştirerek mektup yazdı.

13.02.2025 16:51
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(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Filistinlileri Gazze'den çıkarma yönündeki açıklamalarıyla tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazdı. Arıkan, mektubunda, "İki seçeneğin var. ya ateşkesi destekleyerek barış ve insanlıktan yana olacaksın, ya da bölgeyi daha büyük bir ateşe sürükleyerek kanlı bir katil olarak anılacaksın. Koltuğunu çektiğin, Netanyahu'nun planlarına uyup aptal olma" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'Gazze Şeridi'nin kontrolünü ABD'nin devralacağını ve patlamamış bombaları kaldırıp bölgeyi yeniden inşa edebileceğini' söylemişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında Trump'a mektup yazdı.

Trump'a vatan toprağı ile emlak arsasını birbirine karıştırmaması uyarısında bulunan Arıkan, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Bay Başkan. Her zamanki hayalperestliğinle Gazzelileri başka ülkelere süreceğini ve Gazze'yi imara açacağını dikte ediyorsun. Vatan toprağı ile emlak arsasını birbirine karıştırma. Bu işler emlakçılık yapmaya benzemez. Gazze'yi, parayla satın alabileceğini sandığın Grönland'la ya da harita üzerinde adını değiştirdiğin Meksika Körfeziyle karıştırma. Senin tarih bilgin olmadığını biliyorum. Hatırlatmak isterim; bu coğrafyaya cehennemi yaşatmaya gelmiş birçok kralın mezarı bile yok.

İki seçeneğin var. ya ateşkesi destekleyerek barış ve insanlıktan yana olacaksın, ya da bölgeyi daha büyük bir ateşe sürükleyerek kanlı bir katil olarak anılacaksın. Koltuğunu çektiğin, Netanyahu'nun planlarına uyup aptal olma. Gazze'nin üzerinden ellerini çek. Eğer bölge tarihi ve emperyalizme karşı direniş konusunda bir bilgiye ihtiyacın olursa bizi ara."

Arıkan'ın mektubu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne iletildi.

Kaynak: ANKA

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