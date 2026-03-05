Arıkan: Türkiye ve İran'a tuzaklar kurulmamalı - Son Dakika
Arıkan: Türkiye ve İran'a tuzaklar kurulmamalı

05.03.2026 01:02
Saadet Partisi Başkanı Arıkan, Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getiren girişimlere dikkat çekti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye ile İran'ın "iki kadim devlet" olduğunu belirterek, iki ülkeyi karşı karşıya getirmeye yönelik girişimlere karşı uyarıda bulundu.

Mahmut Arıkan, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve İran, bu coğrafyanın iki kadim devletidir. Bizler ülkelerimizi karşı karşıya getirmek isteyen iç ve dış odaklara cevap verecek tarihsel tecrübe ve devlet aklına sahibiz. Yaşadığımız tecrübelerin bunu bize net olarak öğrettiğini bilmeliyiz. Şunu herkes bilsin ki kurulan tezgahın farkındayız ve bu kirli denklemin bir parçası olmayacağız! Çünkü bu tehlikeli girişim, sadece askeri bir tehdit değil, Türkiye'yi bölgede hedef haline getirmek için kurulan stratejik bir tuzaktır. Türkiye bu tuzağa düşmemelidir."

Şüphesiz Türkiye, kendisine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek kudrete sahiptir ancak 'savaş lobisi'nin sonu belirsiz maceralarına da geçit vermemelidir. Türkiye'yi komşularıyla bir savaşın tarafı haline getirmenin vebali ağırdır. Merhum Erbakan Hocamızın ifadesiyle söylüyorum: 'Kim bu vebale girerse bilsin ki; alnını 70 yıl secdeden kaldırmasa bu vebali ödeyemez!' Gün, İslam dünyasının birbirini hedef alma günü değil, coğrafyamızı kuşatan asıl saldırılara karşı omuz omuza verme günüdür."

Kaynak: ANKA

