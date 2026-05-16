Arızalanan Gemi Ambarlı'ya Demirledi

Ordu'dan Fransa'ya seyir halindeyken Marmara Denizi açıklarında arızalanan 118 metrelik kuru yük gemisi, Ambarlı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ordu'nun Ünye ilçesinden Fransa'ya seyreden 118 metre uzunluğundaki "Hayriye Ana" isimli kuru yük gemisinde, Beylikdüzü açıklarında makine arızası meydana geldiği belirtildi.
Geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda ve kılavuz kaptan refakatinde "Kurtarma-8" römorkörünce yedeklenerek çekildiği ifade edilen açıklamada, geminin Ambarlı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği kaydedildi.
