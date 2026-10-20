Arjantin'de 20 bin memur gönüllü emeklilik planına 1 Kasım 2026'da başvurabilecek

Arjantin'de hükümet, kamu sektöründe küçülme ve mali tasarruf tedbirleri kapsamında 20 bin kamu personelini kapsayan yeni bir "gönüllü emeklilik" planı başlattı.

Ulusal basına göre, gönüllü olarak kamudan ayrılacak çalışanlara kıdem ve hizmet sürelerine göre 20 maaşa kadar toplu tazminat ödenecek.

Güvenlik birimleri, Ulusal Yangın Yönetim Servisi ve Silahlı Kuvvetler personeli ise programın dışında tutuluyor.

Arjantin Serbestleşme ve Devlet Dönüşümü Bakanı Federico Sturzenegger, yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 bin devlet memurunun gönüllü emeklilik planından yararlanabilecek durumda olduğunu duyurdu.

Kararnameye göre, Merkezi Ulusal Kamu Yönetimi personeli programa 1-30 Kasım 2026'da başvurabilecek, hükümetin kararıyla bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 30 gün uzatılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, 20 bin çalışanı kapsayan programa yalnızca merkezi idaredeki daimi kadrolu memurlar başvurabilecek.

Yaş ve prim durumlarına göre üç gruba ayrılan çalışanlardan ayrılmayı kabul edenlere, kıdemlerine göre 20 maaşa kadar tazminat ve 5 maaşa kadar ek ikramiye ödenecek.

Disiplin soruşturması devam edenler veya devlete açtıkları davalardan vazgeçmeyenler programdan yararlanamayacak.

Programa katılan memurların kadroları iptal edilecek ve bu kişilerin 8 yıl boyunca kamuda yeniden görev almasına izin verilmeyecek.