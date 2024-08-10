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- Arjantin'de uçak sanayi tesisine çarptı: 1 ölü

Pilot, kazadan önce patlama görseli paylaştı

BUENOS AIRES - Arjantin'in Rosario şehrinde Air Liquide şirketine ait 2 kişilik tek motorlu Cessna 152 uçağının sanayi tesisine çarpması sonucu pilot hayatını kaybetti.

Arjantin'de uçak sanayi tesisine çarptı. Rosario şehrinde Air Liquide şirketine ait 2 kişilik tek motorlu Cessna 152 uçağının tıbbi oksijen satışı yapan Air Liquide'nin merkezine çarpması sonucu pilot hayatını kaybetti. Çarpmanın ardından çıkan yangın söndürülürken, alevlerin gaz ve oksijen tanklarının depolandığı alanlara ulaşmaması faciayı önledi. Eyalet Sivil Koruma Müdürü Marcos Escajadillo, beton bir sütunun uçağın oksijen tanklarına doğrudan çarpmasını engellediğini söyledi.

"Planlı bir eylem olabilir"

Yetkililer, pilotun birkaç ay önce işten çıkarıldığını aktarırken, olayın planlı bir eylem olabileceğini ve soruşturma başlatıldığını bildirdi. Pilotun kazadan önce sosyal medya hesabı üzerinden patlamayı tasvir eden bir görsel paylaştığı öğrenildi.