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Arjantin'de ücretsiz eğitim sona eriyor, 20 bin Kolombiyalı öğrenci ülkesine dönüyor - Son Dakika
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Arjantin'de ücretsiz eğitim sona eriyor, 20 bin Kolombiyalı öğrenci ülkesine dönüyor

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin ülkede ikamet etmeyen yabancılar için ücretsiz eğitime son vereceğini açıklamasının ardından 20 bin Kolombiyalı öğrencinin ülkesine döneceği bildirildi. Milei'nin kararını eleştiren Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kolombiyalı öğrencilerin sınır dışı edildiğini savunarak, ülkelerinde ücretsiz eğitimlerine devam edebilmelerini sağlayacaklarını belirtti.

Arjantin\'de ücretsiz eğitim sona eriyor, 20 bin Kolombiyalı öğrenci ülkesine dönüyor
30.12.2023 - 01:31,
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Arjantin'de, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin ülkede ikamet etmeyen yabancılar için ücretsiz eğitime son vereceğini duyurmasının ardından 20 bin Kolombiyalı öğrencinin ülkesine döneceği bildirildi.

Arjantin'de okumak isteyen yabancılar için eğitimin artık ücretsiz olmayacağını vurgulayan Milei, dışarıdan Arjantin'e okumaya gelen kişilerin eğitim bedelini ödemek zorunda olduğunu söyledi.

Milei'nin kararını eleştiren Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kolombiyalı öğrencilerin "kelimenin tam anlamıyla" sınır dışı edildiğini savundu.

Petro, Arjantin'de ücretsiz eğitim gören 20 bin Kolombiyalı öğrenciyi kabul edeceklerini dile getirerek, "Kelimenin tam anlamıyla o ülkeden kovuldular, onlar için sözüm ona 'özgürlük' yoktu. Kolombiya'daki eğitimlerine hiçbir engelle karşılaşmadan ve ücretsiz şekilde devam edebilmelerini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Arjantin'de "köklü" değişiklere gideceğini seçim kampanyasında söyleyen Milei, eğitimi ve sağlığı ücretsiz olmaktan çıkaracaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Arjantin'de ücretsiz eğitim sona eriyor, 20 bin Kolombiyalı öğrenci ülkesine dönüyor - Son Dakika
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