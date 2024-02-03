Arjantin\'deki protestolarda 60 kişi yaralandı

Arjantin'deki hükümet karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 60 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Javier Milei'nin çıkarmaya çalıştığı "torba yasayı" protesto etmek isteyen göstericiler, başkent Buenos Aires'teki Kongre Meydanı'nda polisle çatıştı.
Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği eylemcilerden 60'ı yaralandı.
Çıkan olaylarda 6 kişi gözaltına alınırken, polisin sıktığı göz yaşartıcı gazdan basın mensupları da olumsuz etkilendi.
Hükümet karşıtı protestolara çeşitli sendikalar, öğrenci grupları ve muhalefet temsilcileri destek verdi.
Öte yandan muhalefet partileri, İçişleri Bakanı Patricia Bullrich'e tepki göstererek, polisin, göstericilere karşı orantısız güç kullandığını savundu.
Ülkenin "derin" bir krizden geçtiği gerekçesiyle, Kongre'den başta ekonomi olmak üzere enerji, sağlık, eğitim ve ulaşım alanlarında "istisnai" yetkiler talep eden hükümetin, "İhtiyaç ve Aciliyet Kararnamesi" adını verdiği torba yasanın Temsilciler Meclisi'ndeki oylama süreci devam ediyor.
Milei, radikal kararlar alacağını duyurmuştu
Devlet Başkanı Milei, daha önceki açıklamalarında, ülkenin ekonomik anlamda "zor" bir dönemden geçtiğini belirtmiş ve radikal kararlar alınacağını açıklamıştı.
Arjantin'in içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkabilmesi için "şok terapisine" ihtiyacı olduğunu söyleyen Milei, kamu harcamalarını ısrarla kısacağını vurgulamıştı.
Milei, sosyal destek harcamalarını azaltacağını ve zarar eden kamu kuruluşlarının özelleştirileceğini ifade etmişti.
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