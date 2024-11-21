Arjantin'den UCM'ye Tepki

Güncel

Arjantin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına tepki gösterdi.

Arjantin Devlet Başkanlığı Basın Biriminden yapılan açıklamada, "UCM'nin, İsrail Başbakanı ve eski Savunma Bakanı hakkında tutuklama emri çıkarmasına kesinlikle katılmıyoruz. Bu karar, Hamas ve Hizbullah gibi terör örgütlerinin sürekli saldırıları karşısında İsrail'in meşru savunma hakkını göz ardı ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'deki tüm esirlerin derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulanırken, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, İsrail'in halkını koruma hakkına saygı duyduğu ve bu ülkeyle dayanışmasını bir kez daha ifade ettiği belirtildi.

Hamas ve Hizbullah'ın eylemlerinin kınanmasının talep edildiği açıklamada, İsrail'in egemenliğini savunan ve bölgede kalıcı barış için adil ve tarafsız bir yaklaşım sergilenmesi istendi.

UCM, bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını ifade etmişti.