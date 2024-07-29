Arjantin Devlet Başkanı Maduro'nun seçim zaferine darbe çağrısı yaptı - Son Dakika
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Arjantin Devlet Başkanı Maduro'nun seçim zaferine darbe çağrısı yaptı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Venezuela'daki seçimlerde Nicolas Maduro'nun zaferinin açıklanmasının ardından darbe çağrısında bulundu. Milei, Maduro'yu 'diktatör' olarak itham ederek halkın komünist diktatör rejimini sonlandırdığını savundu. Arjantin'in Silahlı Kuvvetlerin demokrasi ve halk iradesini savunacağını umduğunu belirtti.

29.07.2024 13:43
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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Venezuela'daki seçimleri mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığının açıklanmasının ardından sonuca sert bir dille karşı çıkarak darbe çağrısında bulundu.

Milei, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Maduro'yu "diktatör" olarak itham etti.

Seçim sonucu verilerinin Maduro'nun yenilgisini gösterdiğini iddia eden Milei, halkın "komünist diktatör rejimini sonlandırdığını" savundu.

Milei, açık bir dille Venezuela'da darbe çağrısında bulunarak, "Arjantin, Silahlı Kuvvetlerin bu sefer demokrasi ve halk iradesini savunacağını umuyor." ifadesini kullandı.

Arjantin'de çekişmeli geçen devlet başkanlığı seçimini Kasım 2023'te büyük farkla kazanan aşırı sağcı Milei, Aralık 2023'te göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arjantin Devlet Başkanı Maduro'nun seçim zaferine darbe çağrısı yaptı - Son Dakika

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