 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arkadaşı tarafından heimlich manevrası yapılarak kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Arkadaşı tarafından heimlich manevrası yapılarak kurtarıldı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, nefes borusuna salata malzemeleri kaçan Selahattin İliksiz'i yanında bulunan arkadaşı Volkan Bıçakçı heimlich manevrası yaparak kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arkadaşı tarafından heimlich manevrası yapılarak kurtarıldı
26.12.2023 - 23:15,  Güncelleme: 23:20
Abone Ol

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, nefes borusuna yediği salata malzemeleri kaçan Selahattin İliksiz'i (30) yanında bulunan arkadaşı Volkan Bıçakçı (32) 'heimlich manevrası' yaparak kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gümüşova ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede damacana su satışı yapan Selahattin İliksiz, çalıştığı dükkanda yemek yemek için mola verdi. Bu sırada aynı ilçede bir iş yerinde görevli olan özel güvenlik görevlisi arkadaşı Volkan Bıçakçı, İliksiz'i ziyarete geldi. Volkan Bıçakçı, tam iş yerinden ayrılmak için hareketlendiği sırada Selahattin İliksiz'in yediği salata malzemeleri nefes borusuna kaçtı. Nefes almak için çabalayan arkadaşını fark eden Bıçakçı, arkadaşının sırtına vurdu. Ancak müdahalesi yetersiz kalınca bu kez 'heimlich manevrası' yaptı. Boğazına kaçan salata malzemesi çıkan İliksiz yeniden rahat nefes almaya başladı. İliksiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Fatih, Olaylar, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşı tarafından heimlich manevrası yapılarak kurtarıldı - Son Dakika


22:49
Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:18
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03
İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51
Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi

Son Dakika
22:49 Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:18 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03 İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51 Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 23:42:26. #1.13#
SON DAKİKA: Arkadaşı tarafından heimlich manevrası yapılarak kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement